Прямой эфир
Мир
Взрыв прогремел рядом с больницей в Кабуле
Общество
В России выявили 39 008 случаев COVID-19 за сутки
Общество
В аэропортах Москвы число задержанных и отмененных рейсов из-за тумана превысило 200
Экономика
В Кремле рассказали о наращивании поставок газа в Европу после 8 ноября
Общество
Вильфанд спрогнозировал мощный всплеск тепла в России 6 ноября
Мир
Зеленский ввел очередные санкции против граждан РФ из-за выборов в Крыму
Общество
Минздрав предложил отложить вступление в силу новых правил выдачи справок для водителей
Общество
В РФ за полгода возбудили 503 дела о подделке сертификатов о вакцинации
Экономика
Трейдер спрогнозировал подорожание нефти Brent до $130 за баррель
Общество
В Петербурге введут QR-коды для имеющих антитела к COVID-19 горожан
Сюжет:

В Петербурге введут QR-коды для имеющих антитела к COVID-19 горожан

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Петербуржцы со справкой об антителах к коронавирусу и отрицательным ПЦР-тестом смогут получить QR-коды. Об этом 2 ноября заявил председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

Субъективное восприятие: регионы зафиксировали до 76% прироста случаев COVID-19
Помогут ли длинные выходные самым проблемным территориям

«Код смогут получить и те горожане, которые во время болезни не обращались к врачу, но имеют антитела к коронавирусу», — сказал он.

Поданные горожанами заявления будет рассматривать специальная комиссия.

Накануне новые меры по борьбе с COVID-19 были введены в аппарате правительства России. Участники очных совещаний должны предоставлять QR-коды, результаты ПЦР-теста или документы о перенесенном заболевании.

К настоящему времени почти все регионы РФ ввели QR-коды для посещения общественных мест. В семи субъектах РФ система еще пока не запущена. Требование не действует в республиках Алтай и Калмыкия, в Брянской, Томской, Сахалинской и Тюменской областях.

30 октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что скорость вакцинации от COVID-19 в России выросла почти в четыре раза за последние полторы недели. Кроме того, он рассказал, что отмечается снижение заболеваемости в тех регионах, где введены жесткие коронавирусные ограничения.

29 октября QR-коды для посещения общественных мест ввели в Ненецком автономном округе. С этого дня они необходимы при посещении спортобъектов, организаций дополнительного образования, объектов культуры, кинотеатров, заведений общепита, салонов красоты, спа, саун.

28 октября губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение о введении в регионе QR-кодов для посещения бань, саун, торговых и торгово-развлекательных комплексов. Также для входа в эти учреждения можно будет предъявить справку о перенесенном заболевании или документ о противопоказаниях к прививке вместе с отрицательным ПЦР-тестом.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

.Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021