В Петербурге введут QR-коды для имеющих антитела к COVID-19 горожан

Петербуржцы со справкой об антителах к коронавирусу и отрицательным ПЦР-тестом смогут получить QR-коды. Об этом 2 ноября заявил председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

«Код смогут получить и те горожане, которые во время болезни не обращались к врачу, но имеют антитела к коронавирусу», — сказал он.

Поданные горожанами заявления будет рассматривать специальная комиссия.

Накануне новые меры по борьбе с COVID-19 были введены в аппарате правительства России. Участники очных совещаний должны предоставлять QR-коды, результаты ПЦР-теста или документы о перенесенном заболевании.

К настоящему времени почти все регионы РФ ввели QR-коды для посещения общественных мест. В семи субъектах РФ система еще пока не запущена. Требование не действует в республиках Алтай и Калмыкия, в Брянской, Томской, Сахалинской и Тюменской областях.

30 октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что скорость вакцинации от COVID-19 в России выросла почти в четыре раза за последние полторы недели. Кроме того, он рассказал, что отмечается снижение заболеваемости в тех регионах, где введены жесткие коронавирусные ограничения.

29 октября QR-коды для посещения общественных мест ввели в Ненецком автономном округе. С этого дня они необходимы при посещении спортобъектов, организаций дополнительного образования, объектов культуры, кинотеатров, заведений общепита, салонов красоты, спа, саун.

28 октября губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение о введении в регионе QR-кодов для посещения бань, саун, торговых и торгово-развлекательных комплексов. Также для входа в эти учреждения можно будет предъявить справку о перенесенном заболевании или документ о противопоказаниях к прививке вместе с отрицательным ПЦР-тестом.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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