Прямой эфир
Мир
Взрыв прогремел рядом с больницей в Кабуле
Общество
В России выявили 39 008 случаев COVID-19 за сутки
Общество
В аэропортах Москвы число задержанных и отмененных рейсов из-за тумана превысило 200
Экономика
В Кремле рассказали о наращивании поставок газа в Европу после 8 ноября
Общество
Вильфанд спрогнозировал мощный всплеск тепла в России 6 ноября
Мир
Зеленский ввел очередные санкции против граждан РФ из-за выборов в Крыму
Общество
Минздрав предложил отложить вступление в силу новых правил выдачи справок для водителей
Общество
В РФ за полгода возбудили 503 дела о подделке сертификатов о вакцинации
Экономика
Трейдер спрогнозировал подорожание нефти Brent до $130 за баррель
Общество
В Петербурге введут QR-коды для имеющих антитела к COVID-19 горожан

Посол России заявил о нахождении скифского золота в Нидерландах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Скифское золото, которое суд Амстердама постановил передать Украине, пока остается в Нидерландах, Россия еще может обратиться в кассационный суд. Об этом во вторник, 2 ноября, заявил посол России в Нидерландах Александр Шульгин.

Скиф и правда: почему суд в Амстердаме решил отдать крымское золото Украине
И как еще Россия может побороться за богатейшую коллекцию

«Совершенно очевидно, оно (решение суда. — Ред.) политически мотивировано, судьи полностью проигнорировали тот факт, что артефакты, представленные здесь на выставке в Голландии, являются неотъемлемой частью культурно-исторического наследия народов, проживающих в Крыму. <…> Экспонаты отсюда, из Голландии, никуда не уходят, они до сих пор здесь остаются, у нас есть еще возможность обратиться в кассационный суд, коим является Верховный суд Голландии», — сказал он.

Шульгин добавил, что это опасный прецедент для будущих межмузейных контактов.

Экспонаты, из-за которых идет спор, были отправлены на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в Музей Алларда Пирсона в Амстердам в феврале 2014 года, еще до того, как Крым присоединился к России. В столицу Нидерландов были отправлены сотни предметов, среди которых два гарнитура украшений из драгоценных металлов, датированных V в. н. э., керамика и скульптура.

После воссоединения Крыма с РФ в результате референдума в 2014 году Москва и Киев потребовали вернуть коллекцию.

В августе 2014 года Университет Амстердама, курирующий данный музей, принял решение не возвращать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

26 октября текущего года апелляционный суд Амстердама постановил, что Музей Алларда Пирсона должен сдать золото на хранение Украине «до стабилизации ситуации» на полуострове. В решении отмечается, что принадлежность артефактов не имеет значения, а украинские законы в данном случае превалируют.

27 октября глава Крыма Сергей Аксенов завил, что решение апелляционного суда Амстердама неправомерно и возмутительно. Он подчеркнул, что скифское золото является неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма. По его словам, экспонаты должны быть возвращены в фонды крымских музеев.

При этом пресс-секретарь Университета Амстердама Яша Ланге сообщила, что решение суда Амстердама может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. До вердикта высшей инстанции экспонаты останутся в стране.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021