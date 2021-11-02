Посол России заявил о нахождении скифского золота в Нидерландах

Скифское золото, которое суд Амстердама постановил передать Украине, пока остается в Нидерландах, Россия еще может обратиться в кассационный суд. Об этом во вторник, 2 ноября, заявил посол России в Нидерландах Александр Шульгин.

«Совершенно очевидно, оно (решение суда. — Ред.) политически мотивировано, судьи полностью проигнорировали тот факт, что артефакты, представленные здесь на выставке в Голландии, являются неотъемлемой частью культурно-исторического наследия народов, проживающих в Крыму. <…> Экспонаты отсюда, из Голландии, никуда не уходят, они до сих пор здесь остаются, у нас есть еще возможность обратиться в кассационный суд, коим является Верховный суд Голландии», — сказал он.

Шульгин добавил, что это опасный прецедент для будущих межмузейных контактов.

Экспонаты, из-за которых идет спор, были отправлены на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в Музей Алларда Пирсона в Амстердам в феврале 2014 года, еще до того, как Крым присоединился к России. В столицу Нидерландов были отправлены сотни предметов, среди которых два гарнитура украшений из драгоценных металлов, датированных V в. н. э., керамика и скульптура.

После воссоединения Крыма с РФ в результате референдума в 2014 году Москва и Киев потребовали вернуть коллекцию.

В августе 2014 года Университет Амстердама, курирующий данный музей, принял решение не возвращать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

26 октября текущего года апелляционный суд Амстердама постановил, что Музей Алларда Пирсона должен сдать золото на хранение Украине «до стабилизации ситуации» на полуострове. В решении отмечается, что принадлежность артефактов не имеет значения, а украинские законы в данном случае превалируют.

27 октября глава Крыма Сергей Аксенов завил, что решение апелляционного суда Амстердама неправомерно и возмутительно. Он подчеркнул, что скифское золото является неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма. По его словам, экспонаты должны быть возвращены в фонды крымских музеев.

При этом пресс-секретарь Университета Амстердама Яша Ланге сообщила, что решение суда Амстердама может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. До вердикта высшей инстанции экспонаты останутся в стране.