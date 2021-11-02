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Не менее 15 человек погибли при взрыве в Кабуле

Минимум 15 человек погибли, 34 пострадали при взрыве у госпиталя в Кабуле
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Как минимум 15 человек погибли, еще 34 пострадали в результате взрыва у военного госпиталя имени Сардар Мухаммад Дауд Хана в Кабуле 2 ноября.

«По меньшей мере 15 человек погибли и 34 были ранены в результате двух взрывов с последующей перестрелкой в ​​крупнейшем военном госпитале Афганистана в Кабуле»,— сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц «Талибана» (движение признано террористическим, запрещено в РФ)

Итальянская гуманитарная организация Emergency сообщила, что в ее больницу поступило девять пострадавших при взрывах в Кабуле.

Взрыв в столице Афганистана прогремели ранее в этот день. Как сообщали СМИ, нападение на госпиталь в Кабуле совершили боевики террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). В посольстве РФ в Афганистане в свою очередь рассказали, что в результате произошедшего россияне не пострадали.

«Через 20 минут последовал второй взрыв. Только что был третий взрыв. По сообщениям местных информационных агентств, боевики засели в госпитале, с ними ведется перестрелка»,— рассказал корреспондент «Известий» с места событий.

Он также сообщил, что к первому взрыву был причастен террорист-смертник.

20 октября в Кабуле также произошел взрыв в районе Дехмазанг напротив здания штаба пограничной полиции. Осколками были повреждены стены здания. Разрушено асфальтовое покрытие дороги.

Ранее, 15 октября, в шиитской мечети Биби-Фатима в афганском Кандагаре произошел теракт. В результате взрыва погибли 63 человека, еще 83 пострадали. Ответственность за взрыв взяло на себя ИГ.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены радикального движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.

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