На этой неделе стартовала 26-я конференция ООН по изменению климата (COP-26) в Глазго для обсуждения планов по ограничению выбросов. Предшествующая двухдневная встреча G20 в Риме не преподнесла сюрпризов: нет заметных отличий от заявлений в рамках парижского соглашения 2015 года. Тем временем цены на газ в Европе и уголь в Китае упали с пиковых значений, что дало надежду на завершение энергетического кризиса. Время взглянуть на ситуацию и оценить влияние на инвестиционные активы в портфелях.

Цены на природный газ в Европе по сравнению с пиком в начале октября потеряли более трети от стоимости, что даже с учетом остающихся на высоком уровне цен на выбросы CO2 делает газ более дешевым, чем дизельное топливо впервые с конца сентября.

Ослабление премии за риск холодной зимы в ценах на газ объясняется ожиданиями повышения поставок в ЕС из России с 8 ноября. На данный момент наполненность газовых хранилищ в Европе сохраняется на уровне 77%, что сравнимо со значением в 2015 году. Цены на газ в 2015-м были в четыре раза дешевле, что показывает, насколько сейчас спрос в экономике подогрет стимулирующими мерами на фоне завершения пандемии, раз его приходится сдерживать экстремально высокой стоимостью энергоресурса.

При этом цены на СПГ в Азии остаются на очень высоком уровне (порядка $200 за баррель нефтяного эквивалента). И ожесточенная конкуренция Азии и Европы за СПГ может продолжиться в ближайшие месяцы. В это воскресенье закончился 25-летний договор на транспортировку трубопроводного газа по территории Марокко в Испанию, а с учетом напряженных отношений между Алжиром и Марокко договор вряд ли будет продлен.

В Китае стоимость энергетического угля за пару недель подешевела почти вдвое благодаря экстренным мерам местного правительства. Одной рукой китайская партия призывает угледобывающие предприятия в стране увеличить объемы поставок, а другой — вводит «потолок» по отпускной цене. С учетом контроля и проверок на угольных предприятиях неудивительно, что цены упали даже с запасом относительно «потолка» в 1200 юаней за тонну до почти 1000 юаней (на пике уголь стоил 2000 юаней за тонну). Такой ручной режим управления помогает эффективно стабилизировать прибыльность электрогенерации в текущем кризисе.

В ходе конференции COP-26 не получится уйти от обсуждения стремительного перехода на чистую энергетику и его влияния на стоимость электричества для потребителей. Вводимые рынками квоты на выбросы углекислого газа выглядят очень эффективным механизмом, так как увеличивают стоимость электроэнергии, выработанной из углеводородов, и одновременно субсидируют чистую энергетику.

Правда, во избежание дефицита и соответствующего энергетического кризиса необходимым условием выступает сохранение доступа к капиталу (привлекательность инвестиций в проекты) для добывающих эти углеводороды компаний. Сейчас всем стало понятно, что это условие не выполняется. Из-за неопределенности в регулировании, популистских политических программ и давления акционеров нефтегазовым (тем более угольным) компаниям невыгодно наращивать добычу. В текущей ситуации менеджмент логично предпочитает сверхприбыли направлять на выплату дивидендов.

В то же время политики на проходящей конференции ООН будут держать в уме свои рейтинги. Поэтому базовым сценарием выглядят более амбициозные планы по инвестициям в чистую энергетику от развитых стран, чем было заявлено раньше, а также отсутствие агрессии в сторону старой энергетики.

Инвесторы уже заранее стали делать ставку на возобновляемую энергетику. Секторальный ETF на солнечную энергию вырос за последние пару недель на 26%. До максимума, достигнутого в феврале этого года на взрывном спекулятивном интересе, подогретого прямыми выплатами чеков населению в США, остается еще 21%. На наш взгляд, в секторе сейчас лучше заниматься внимательным выбором отдельных, действительно недооцененных акций.

Инвестиции в нефтегазовый сектор показывают в этом году наибольшую доходность. Секторальный ETF американских нефтегазодобытчиков за последние пару месяцев вырос на 29% и на 80% с начала года. Неудивительно, что в последние две недели на рынке преобладают настроения зафиксировать и так уже большую прибыль в этом секторе. Конечно, это неправильный подход.

Сейчас выглядит целесообразным немного сократить тактический перевес нефтегазовых акций в портфелях после взрывного роста и посмотреть в сторону той же солнечной энергетики. С другой стороны, нефтегазовые акции — отличная ставка до конца этого и первой половины следующего года.

Автор — управляющий активами «БКС Мир инвестиций»

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