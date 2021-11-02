Новую технику закупили для сельских школ Ульяновской области

Для сельских школ Ульяновской области закупают новую технику. Компьютеры уже поступили в Ишеевский многопрофильный лицей. Оттуда ноутбуки распределят и по другим районам области.

В этом году в учебные заведения должны распределить 2,5 тыс. компьютеров. Их получат 89 школ Ульяновска и Ульяновской области. Таким образом, по словам замдиректора института развития образования Юлии Каширской, каждая школа получит компьютерный класс, состоящий из 28 ноутбуков и одного многофункционального устройства.

Как пишет ulpravda.ru, современная техника позволит школьникам освоить новые IT-направления. Их научат работать в графическом редакторе и создавать новые программы.

Компьютеры получили Мелекесский, Николаевский, Павловский районы. Технику закупают в рамках реализации напроекта «Образование».

В конце сентября в поселке городского типа Радищево в Ульяновской области открылась Центральная детская библиотека, модернизированная в рамках нацпроекта «Культура». Там установили новую мебель и компьютеры, мультимедийную и множительную технику. Помещения отремонтировали, а книжный фонд обновили.