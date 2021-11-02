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Курс доллара вырос до 72 рублей впервые с начала октября

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Курс доллара США поднялся на торгах во вторник до 72 рублей впервые с начала октября. Об этом сидетельствуют данные Московской биржи 2 ноября.

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В моменте стоимость доллара поднялась до 72,01 рублей, но к 13:05 мск опустилась до 71,89 рублей. На закрытии торгов 6 октября американская нацвалюта стоила 72,39 рубля.

Курс евро повысился до 83,48 рубля — на закрытии торгов в понедельник он составлял 83,1 рубля.

22 октября курс доллара опустился ниже 70,5 рубля на Мосбирже впервые с июля 2020 года. Курс евро снижался на 64 копейки, до 82,02 рубля. По данным торговой площадки на 14:00 мск пятницы, доллар стоил 70,16 рубля, евро — 81,68 рубля.

Курс доллара по отношению к российской национальной валюте снижался с сентября 2021 года. 1 октября стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов сообщил, что единственной из ключевых мировых валют, укрепившейся по отношению к доллару в сентябре, стал рубль. Он связал это с политикой Центробанка по повышению базовой ставки с марта этого года. С весны ЦБ пытается нормализовать таким образом денежно-кредитную политику. В марте он повысил ее на 25 б.п., до 4,5%, с исторически минимальных 4,25%. На последнем заседании совета директоров 22 октября регулятор в шестой раз повысил базовую ставку до 7,5%. Последнее заседание по ставке в этом году пройдет 17 декабря, но будет неопорным.

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