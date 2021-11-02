В Кремле рассказали о наращивании поставок газа в Европу после 8 ноября

В Кремле рассказали о наращивании поставок газа в Европу после 8 ноября

2021-11-02 13:14:35

2021-11-02 13:14:35

2021-11-02 13:14:35

2021-11-02 13:14:35

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