Skoda распространила изображение новой модели Slavia

Чешская компания Skoda распространила изображение нового седана Slavia. Модель будет представлена на рынке Индии.

Как сообщает 2 ноября пресс-служба бренда, автомобиль будет выполнен в характерном для марки Skoda стиле. Модель получит широкую радиаторную решетку с вертикальными планками, которая визуально объединена с узкими диодными фарами, а также массивный передний бампер.

Автомобиль будет построен на модульной платформе MQB A0, которая лежит в основе моделей Skoda Fabia и Volkswagen Polo.

По предварительным данным, в линейку двигателей войдут 1,0-литровые трехцилиндровые турбомоторы мощностью 95 и 110 л.с., а также 1,5-литровый мотор мощностью 150 л.с. Коробки передач — механическая и роботизированная.

Официальная премьера нового Skoda Slavia должна состояться в Индии до конца нынешнего года. В перспективе седан станет глобальной моделью, которую будут продавать во многих других странах.

8 июля сообщалось, что Skoda начинает принимать заказы в России на кроссовер Karoq с новым турбомотором объемом 1,4 л мощностью 150 л.с. и новой семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Автомобиль с новым мотором развивает скорость до 192 км/ч, а разгон до 100 км/ч происходит за 8,9 с.