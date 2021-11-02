Реконструкция улицы Шекснинской завершается в Волгограде

В Дзержинском районе Волгограда подрядчик сформировал покрытие проезжей части на улице Шекснинской. В настоящее время рабочие заканчивают укладку выравнивающего слоя асфальтобетона. Ранее на объекте полностью демонтировали изношенное за годы интенсивной эксплуатации покрытие. А также заменили бордюрное ограждение и восстановили все колодезные группы.

Следующим этапом реконструкции дороги станет укладка финишного слоя асфальтобетона, информирует ресурс «НовостиВолгограда.Ру». Обновление проезда ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего за этот году в Дзержинском районе должны привести в порядок 30 дорог общей протяженностью свыше 21,8 км.

Результаты второго электронного аукциона на ремонт улиц в 2022 году объявлены в Волгограде. Приводить в порядок 23 городские дороги будет ООО «Дорстрой-34». По условиям закупки, в асфальтобетонную смесь компания должна будет добавить стабилизирующие вещества, которые повысят прочность новой дорожной одежды. В следующем году дорожный ремонт запланирован в восьми районах города.