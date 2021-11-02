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Более 63% россиян приняли участие в переписи населения

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Во Всероссийской переписи населения приняли участие более 63% россиян, около 90 млн человек. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

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«На данный момент у нас прошло уже больше половины переписи. Мы успели переписать более 63% населения, это около 90 млн человек. Из них 20 млн воспользовались услугой самостоятельной переписи на портале госуслуг», — сказал он ТАСС.

28 октября глава Росстата Павел Малков сообщал о 64 млн человек, принявших участие в переписи населения.

27 октября премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие во Всероссийской переписи населения в формате онлайн. Кроме того, он обратился к россиянам с просьбой принять участие в переписи.

Президент России Владимир Путин принял участие в переписи 15 октября. Он ответил на вопросы через портал госуслуг с компьютера из своего кабинета в Кремле. Глава государства также обратился к гражданам, отметив важность участия в этом мероприятии.

Всероссийская перепись населения стартовала в тот же день. Впервые она проходит в цифровом формате. Граждане могут самостоятельно заполнить переписной лист на портале госуслуг, в МФЦ и на стационарных участках. Кроме того, почти 320 тыс. переписчиков будут ходить по домам.

Перепись продлится до 14 ноября, а на отдаленных и труднодоступных территориях, с которыми затруднено транспортное сообщение, — до 20 декабря.

Первые общие цифры по численности населения станут известны в январе-феврале, а окончательные итоги официально опубликуют в IV квартале 2022 года. Предыдущая перепись населения проводилась в России в 2010 году.

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