Партию картофеля в 20 т вернули из Пскова в Белоруссию

В Псковскую область не пустили партию картофеля из Белоруссии весом 20 т. Овощи забраковали инспекторы регионального управления Россельхознадзора во время осмотра в фитосанитарном контрольном пункте Лобок.

Картофель следовал с территории крестьянско-фермерского хозяйства Белоруссии в Смоленскую область. Во время контрольных мероприятий выяснилось, что на большей части мешков с продукцией отсутствуют маркировочные этикетки с информацией о наименовании, стране и месте производства овощей.

В итоге ввоз картофеля на территорию России был запрещен, его вернули назад в Белоруссию, пишет Псковское агентство информации.

В конце октября сообщалось, что в городе Себеже Псковской области на полигоне твердых бытовых отходов тяжелая техника раздавила 19,9 т бельгийских груш. У водителя грузовика, перевозившего фрукты, не было документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение. Фура следовала с территории Белоруссии в обход постов.