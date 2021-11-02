Взрыв прогремел рядом с больницей в Кабуле

Взрыв прогремел рядом с больницей в Кабуле

2021-11-02 12:37:54

2021-11-02 12:37:54

2021-11-02 12:37:54

2021-11-02 12:37:54

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