Минздрав предложил отложить вступление в силу новых правил выдачи справок для водителей

Минздрав России планирует перенести вступление в законную силу новых правил выдачи медицинских справок для водителей с 1 января на 1 марта следующего года. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«В приказе министерства здравоохранения РФ от 15 июня 2015 года «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств и кандидатов в водители транспортных средств» в пункте 5 слова «с 1 января 2022 года» заменить словами «с 1 марта 2022 года», — сказано в документе.

Как уточняется в записке, последняя версия проекта приказа предусматривает проведение в рамках медосвидетельствования соответствующих лабораторных исследований исключительно в отношении групп риска, куда входят граждане с клиническими признаками наркологических расстройств, а также в случае возврата водительского удостоверения после истечения срока лишения права на управление транспортными средствами.

Минздрав планировал изменить правила медосвидетельствования российских водителей еще в ноябре 2019 года. Согласно им, для получения справки от нарколога необходимо было сдавать кровь и мочу для выявления психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярное употребление алкоголя. В случае положительных результатов человека должны были направлять в наркологический диспансер на обследование к психиатру-наркологу и проведение лабораторных исследований.

Из-за новых исследований стоимость справки должна была увеличиться. 21 ноября, в последний день действия старых правил, вокруг диспансеров собрались огромные очереди, в результате Минздрав отложил нововведение до 1 июля 2020 года.

26 июня прошлого года стало известно, что Минздрав планирует отложить вступление в силу новых правил медосвидетельствования для водителей до 1 января 2021 года. Планировалось, что данный приказ вступит в силу с 30 июня 2020 года.

До этого Минздрав подготовил проект изменений в правилах медосвидетельствования для водителей. Согласно новому порядку, автомобилистам для получения медсправки нужно будет сдавать анализы на употребления алкоголя только в том случае, если нарколог выявит симптомы заболевания. При этом старый порядок получения справок сохраняется до 2021 года.