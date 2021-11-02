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Минздрав предложил отложить вступление в силу новых правил выдачи справок для водителей

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Минздрав России планирует перенести вступление в законную силу новых правил выдачи медицинских справок для водителей с 1 января на 1 марта следующего года. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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«В приказе министерства здравоохранения РФ от 15 июня 2015 года «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств и кандидатов в водители транспортных средств» в пункте 5 слова «с 1 января 2022 года» заменить словами «с 1 марта 2022 года», — сказано в документе.

Как уточняется в записке, последняя версия проекта приказа предусматривает проведение в рамках медосвидетельствования соответствующих лабораторных исследований исключительно в отношении групп риска, куда входят граждане с клиническими признаками наркологических расстройств, а также в случае возврата водительского удостоверения после истечения срока лишения права на управление транспортными средствами.

Минздрав планировал изменить правила медосвидетельствования российских водителей еще в ноябре 2019 года. Согласно им, для получения справки от нарколога необходимо было сдавать кровь и мочу для выявления психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярное употребление алкоголя. В случае положительных результатов человека должны были направлять в наркологический диспансер на обследование к психиатру-наркологу и проведение лабораторных исследований.

Из-за новых исследований стоимость справки должна была увеличиться. 21 ноября, в последний день действия старых правил, вокруг диспансеров собрались огромные очереди, в результате Минздрав отложил нововведение до 1 июля 2020 года.

26 июня прошлого года стало известно, что Минздрав планирует отложить вступление в силу новых правил медосвидетельствования для водителей до 1 января 2021 года. Планировалось, что данный приказ вступит в силу с 30 июня 2020 года.

До этого Минздрав подготовил проект изменений в правилах медосвидетельствования для водителей. Согласно новому порядку, автомобилистам для получения медсправки нужно будет сдавать анализы на употребления алкоголя только в том случае, если нарколог выявит симптомы заболевания. При этом старый порядок получения справок сохраняется до 2021 года.

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