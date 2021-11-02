В Польше состояние украинской артиллерии назвали «не самым лучшим»

Состояние украинской артиллерии оставляет желать лучшего. Такую оценку дало польское издание Defence24.

«К сожалению, состояние украинской артиллерийской техники на данный момент, вероятно, не самое лучшее», — говорится в материале.

Издание обратило внимание на неудовлетворительные условия хранения, обслуживания и ремонта артиллерии на украинских складах, которые приводят к быстрой деградации техники. Отмечается, что после распада СССР Украина получила один из наиболее мощных и крупных в мире артиллерийских арсеналов, значительная часть которого была распродана.

В материале говорится, что Украина не закупает современные артиллерийские орудия у западных стран и не организовала их массовое производство у себя, предпочитая приобретать у стран Европы практически исключительно подержанную технику.

«В настоящее время количество всех артиллерийских систем на Украине можно оценить примерно в 1950 пушек и гаубиц, 500 минометов и 500 пусковых установок реактивных систем залпового огня. Это всё еще огромное наследие Советской армии. Очень сложно оценить, какая часть этого оборудования технически исправна», — сказано в публикации.

Ранее, 25 октября, депутат Госдумы VII созыва, политолог Руслан Бальбек в беседе с «Известиями» назвал жалкими запугиваниями заявление внештатного советника главы офиса президента Украины и пресс-секретаря делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича о возможном нацеливании ракет Украины на Москву. Ракетная программа Украины, которая, как отметил Бальбек, широко разрекламирована, на сегодняшний день является клонированием советских разработок, которые по боевым возможностям очень уступают современному ракетному оружию.

До этого, 4 июля, исследовательская служба конгресса США назвала недостатки украинской армии, которые не позволяют ей провести военные реформы для достижения стандартов НАТО. Отмечалось, что, несмотря на крупный объем оборонной промышленности и запасов вооружений, многие имеющиеся образцы техники устарели и нуждаются в существенном ремонте. Кроме того, по оценкам исследовательской службы, большинство украинских самолетов и систем ПВО эксплуатируются более 30 лет.

Военный эксперт Виктор Литовкин, оценивая 17 июня заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном создании «самой мощной армии» в Европе, заявил «Известиям», что не очень понятно, как Киев собирается это делать, если оборонная промышленность в стране «развалена». По его словам, Украина не в состоянии серийно выпускать ни танки, ни бронетранспортеры, не говоря уже про артиллерийские орудия и боеприпасы к ним. Помимо этого, Литовкин указал на высокий уровень дезертирства в украинской армии, а также удивился, как власти собираются воплотить заявленное в жизнь, если у них нет мощного ракетного оружия.