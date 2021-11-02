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Навигация закрывается в Карелии

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В Карелии начала закрываться навигация для маломерных судов. Соответствующее постановление было подписано в конце октября.

Как поясняет ИА «Карелinform» со ссылкой на МЧС, процесс обычно происходит в два этапа: сначала навигацию закрывают на севере региона, а затем на юге.

С понедельника, 1 ноября, проход маломерных судов запретили в Костомукше, Медвежьегорском, Муезерском, Беломорском, Сегежском, Кемском, Калевальском и Лоухском районах.

А через неделю, с 8 ноября, навигацию закроют в Петрозаводске, Сортавале, Олонецком, Лахденпохском, Питкярантском, Суоярвском, Пряжинском, Прионежском, Кондопожском и Пудожском районах.

С 1 ноября навигацию закрыли на Зейском и Бурейском водохранилищах в Амурской области. На реках Амур, Зея, Селемджа, а также их притоках, движение маломерных судов завершили раньше, 28 октября.

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