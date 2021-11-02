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Старейшее в Омске дерево могут лишить статуса памятника природы

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Старинную иву могут лишить статуса памятника природы в Омске. По мнению ученых, дерево лишилось эстетического значения и является аварийным.

Обследование памятника природы «Ива белая», находящегося возле офиса «ОмскВодоканала», провели специалисты Омского государственного педагогического университета. По мнению специалистов, дерево необратимо разрушается грибами и вредителями. У ивы усыхает большая часть кроны.

«По результатам интегральной оценки памятник природы местного значения «Ива белая» имеет низкую созологическую, рекреационную, эстетическую и научную ценность, утратил природоохранное, эстетическое значение», — цитирует заключение специалистов ИА «Омскрегион».

По оценке ученых, дерево было посажено в 1915-1916 годы. По другим данным, иве уже около 130 лет. Дерево получило статус памятника и было взято под охрану в 1980 году. Аварийной иву признали в 2009 году. Для поддержания ствола на дереве закрепили металлический обруч.

После согласования заключения и подписания документа об упразднении памятника природы вопрос о ликвидации ивы будет рассмотрен на городской комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений.

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