Более 200 человек посетили «Школу ухода» за пожилыми людьми в Татарстане

В Черемшанском районе Татарстана внедрена система долговременного ухода за пожилыми людьми. С начала 2021 года участниками «Школы ухода» стали 226 человек. Программа реализуется благодаря федеральному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Родственников пожилых и инвалидов обучают основным приемам ухода, использованию средств малой реабилитации, консультируют по вопросам адаптации жилых помещений под нужды маломобильных граждан. В программе участвуют специалисты комплексного центра социального обслуживания населения «Доброе сердце» и Черемшанской центральной районной больницы, передает ИА «Татар-информ».

Систему пансионатов для пожилых людей и инвалидов будут развивать в Хабаровском крае. Краевые власти заключили трехстороннее соглашение об этом в рамках работы Восточного экономического форума. Правительство подписало меморандум с компанией «ОПЕКА-ГРУПП» и АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики». Достигнута договоренность о создании Центра активного долголетия.