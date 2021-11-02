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Депутат предложила ужесточить наказание за превышение скорости

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Московская городская дума на одном из ближайших пленарных заседаний рассмотрит инициативу депутата Дарьи Бесединой, которая предложила уменьшить для автомобилистов нештрафуемый порог до 5 км/ч и отменить скидки на штрафы. Об этом 2 ноября сообщает «Коммерсант».

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Так, депутат предложила штрафовать на 500 рублей за превышение на 5–10 км/ч. За превышение скоростного режима на 10–20 км/ч водителю придется заплатить уже 1 тыс. рублей. За превышение скорости на 20–40 км/ч нарушителя ждет штраф 2,5 тыс. рублей.

Обязательные работы до 35 часов или штраф в 10 тыс. рублей ждет автомобилистов за превышение скорости на 40-60 км/час. За превышение скорости на 60-80 км/ч водителя ждет лишение прав и до 60 часов обязательных работ или штраф в размере от 15 до 20 тыс. рублей.

За превышение скорости более чем на 80 км/ч нарушителя ждет арест до 15 суток и лишение прав.

Депутат Дарья Беседина предложила также исключить право уплаты со скидкой любых штрафов за превышение скорости.

2 сентября сообщалось, что число тяжелых и летальных случаев на дорогах Москвы в результате ДТП увеличилось за последние несколько недель. Основной причиной аварий стало превышение скорости.

Большинство ДТП с тяжелыми последствиями произошли на дорогах с разрешенной скоростью 60 км/ч, каждая третья авария — с превышением скорости. 65% всех смертельных случаев произошли ночью, так как «отсутствие трафика дает соблазн ехать с превышением скорости.

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