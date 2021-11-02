Более ста стран договорились остановить исчезновение лесов

Мировые лидеры обязались остановить исчезновение лесов. Более ста стран договорились о сотрудничестве на COP26 на саммите в Глазго. Повернуть процесс вспять планируется к 2030 году, передает телеканал «Известия». Декларацию о лесах подписали крупнейшие экономики мира. В их числе Россия, Китай, США, Великобритания и страны ЕС. Так, 12 стран-доноров обязались выделить $12 млрд на финансирование лесного хозяйства.

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