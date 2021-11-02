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В Петербурге задержали разыскиваемого в США хакера из Белоруссии

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В Санкт-Петербурге задержали известного белорусского хакера Сергея Павловича, который объявлен в розыск в Соединенных Штатах по обвинению в крупнейшей краже персональных данных. Об этом 2 ноября сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, мужчину задержали сотрудники полиции по запросу Интерпола. Как уточняется, правоохранители забрали его из отеля «Эмеральд».

Известно, что Павлович является гражданином Белоруссии, где неоднократно привлекался к ответственности за киберпреступления. В 2008 году он стал одним из фигурантов дела о самой крупной за всю историю США краже персональных данных, в результате которой было похищено около 1 млрд долларов.

Ранее, 19 октября, сообщалось, что хакеры украли государственную базу данных ID-карт всего населения Аргентины, то есть почти 46 млн человек. Уточнялось, что злоумышленники получили доступ к базе данных правительства страны, где содержится информация обо всех удостоверениях личности граждан, после чего выставили эти данные на продажу в Сети.

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