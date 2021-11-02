В Петербурге задержали разыскиваемого в США хакера из Белоруссии

В Санкт-Петербурге задержали известного белорусского хакера Сергея Павловича, который объявлен в розыск в Соединенных Штатах по обвинению в крупнейшей краже персональных данных. Об этом 2 ноября сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, мужчину задержали сотрудники полиции по запросу Интерпола. Как уточняется, правоохранители забрали его из отеля «Эмеральд».

Известно, что Павлович является гражданином Белоруссии, где неоднократно привлекался к ответственности за киберпреступления. В 2008 году он стал одним из фигурантов дела о самой крупной за всю историю США краже персональных данных, в результате которой было похищено около 1 млрд долларов.

Ранее, 19 октября, сообщалось, что хакеры украли государственную базу данных ID-карт всего населения Аргентины, то есть почти 46 млн человек. Уточнялось, что злоумышленники получили доступ к базе данных правительства страны, где содержится информация обо всех удостоверениях личности граждан, после чего выставили эти данные на продажу в Сети.