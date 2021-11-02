Благоустройство трех парков завершат до конца 2021 года в Оренбурге
До конца 2021 года в Оренбурге сдадут три объекта благоустройства. Специальная комиссия уже занимается приемкой работ.
В парке на улице Березка обустроили прогулочные дорожки из гранитного отсева и заасфальтировали пешеходные дорожки. Также оборудована парковка с местами для инвалидов, пишет 56orb.ru.
Парк на улице Илекской практически подготовлен к приему горожан. Рабочие уложили плитку и резиновое покрытие, установили качели и оборудовали воркаут-комплекс. Общая площадь парка составила 46,9 тыс. кв. м.
Комиссия также принимает работу на восточной части набережной реки Урал. На данный момент весь объем благоустройства выполнен. От пешеходного моста до улицы Красная площадь проведены новые пешеходные дорожки, завершается укладка плитки пешеходной зоны.