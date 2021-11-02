«Ночь искусств» в Москве пройдет в онлайн-режиме

Ежегодная культурная акция «Ночь искусств» пройдет в Москве в режиме онлайн. Даты ее проведения назначены на 4 и 5 ноября. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Всего москвичей ждет более 120 онлайн-мероприятий. Это концерты, лекции, перформансы, выставки, театральные постановки. Технологии позволяют музеям, театрам и другим культурным площадкам значительно расширить свою аудиторию», — цитирует вице-мэра портал mos.ru.

Она отметила, что благодаря онлайн-формату посмотреть московскую программу «Ночи искусств» смогут жители различных городов России.

Организатором акции в столице выступает департамент культуры Москвы. Ознакомиться с афишей мероприятий и выбрать трансляцию можно будет начиная с 3 ноября на официальном сайте проекта.

«Ночь искусств» в этом году проходит под девизом «Искусство объединяет», ее задача — показать, насколько сильно с развитием технологий меняется не только повседневная жизнь, но и культура и способы ее восприятия.

Акция проводится по всей стране. В столице она пройдет уже в девятый раз. В 2020 году из-за пандемии коронавируса «Ночь искусств» впервые была организована в онлайн-формате.

В 2018 году в Москве началась реализация масштабной программы «Мой район», нацеленной на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.