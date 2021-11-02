Дизайн-проект строящейся ледовой арены представили в Новосибирске

В Новосибирске подготовили и утвердили дизайн-проект внутренних помещений многофункциональной ледовой арены по улице Немировича-Данченко. По информации министерства строительства региона, стилистика и цветовые решения разработаны совместно с хоккейным клубом «Сибирь».

На объекте продолжаются работы по созданию теплового контура здания: на финишной прямой монтаж профлиста на основной арене, здесь же началось обустройство пароизоляции кровли, издание VN.ru. На малых аренах ведется утепление кровли, завершается монтаж стеклопакетов. В финальной стадии – обустройство ледового корта на тренировочной арене. Завершена установка фасада малой ледовой арены. Официальное открытие комплекса намечено на октябрь следующего года.

В министерство строительства Новосибирской области направлена заявка на финансирование работ по реконструкции бывшего здания кинотеатра «Пионер», где в 2023 году планируется открыть Новосибирский городской драмтеатр под руководством Сергея Афанасьева. Об этом первый заммэра Борис Буреев рассказал 25 октября. Общая стоимость реконструкции здания составляет 530 млн рублей. Согласно проекту, в 2023 году заброшенный кинотеатр превратится в театр на 220 мест с буфетом и трехметровыми часами на полу в фойе.