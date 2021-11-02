Эксперт объяснил снижение цен на газ в ЕС после слов Путина о поставках

Россия и ее президент Владимир Путин стали «маркетмейкерами» на европейском рынке газа, поэтому не удивительно, что любое заявление российского лидера в этой области влияет на стоимость топлива в ЕС. Об этом «Известиям» во вторник, 2 ноября, заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

«Действительно Путину достаточно чего-то пообещать, и рынок на это реагирует, по крайне мере спекулянты реагируют. Это закономерное явление. Если обещают дополнительные поставки, то вполне имеет смысл спекулянтам на это реагировать. На дополнительные поставки обычно реагируют снижением цены», — заявил он.

Митрахович отметил, что глава государства заявил, что «Газпрому» нужно увеличивать поставки, чтобы заполнить европейские хранилища, которые принадлежат компании, но прежде должны быть заполнены собственные российские хранилища.

На скорость заполнения, как подчеркнул эксперт, будет влиять погода, так как если, например, завтра будет холодно, то «Газпрому» придется увеличивать поставки на внутренний рынок.

Кроме того, Митрахович указал, что российский лидер связал новые поставки с газопроводом «Северный поток – 2» (СП-2), который, по мнению эксперта, не будет запущен в ближайшие дни из-за проволочек. При этом российская сторона же открыто говорит о том, что готова поставлять по СП-2 дополнительные серьезные объемы, указал он.

«А пока что для заполнения хранилищ, ну возможно, через «Ямал-Европу», например, могут идти поставки, возможно, каких-то дополнительных объемов через Украину. Да, это должно привести к частичному снижению цен на биржах, ну которые явно спекулятивные, раздутые. Кардинально ситуацию может поменять «Северный поток – 2», на мой взгляд», — заключил он.

В материале немецкой газеты Die Welt, который вышел накануне, указывалось, что Путин обладает способностью одним словом снижать цену на газ, что делает его своего рода покровителем: подарок российского лидера — «Северный поток – 2» — готов с сентября, но Берлин и Брюссель колеблются.

Речь шла о заявлении российского лидера на заседании правительства 27 октября, в котором Путин распорядился, чтобы «Газпром» начал заполнять газовые хранилища в Германии и Австрии.

Как отмечало издание, это произойдет менее чем за 10 дней после того, как хранилища в России будут заполнены. При этом не уточнялось, сколько дополнительного газа будет поставлять российский экспортер. Возможно, речь идет только об уже обещанных объемах поставок, но, тем не менее, как отмечается в статье, реакция рынков произошла мгновенно.

Ранее, 1 ноября, немецкая Berliner Zeitung сообщила, что в ходе политических дебатов по поводу цен на энергоносители в Германии всё чаще звучат требования ускорить работу газопровода «Северный поток – 2». Сделать это требуют, несмотря на сопротивление США и некоторых европейских государств.

29 октября глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков рассказал, что компания готова по СП-2 поставлять на рынок Европы 55 млрд куб. м газа в год. По его словам, запасы газа составляют 35 трлн куб. м.

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль днем ранее заявила, что европейцы создали энергокризис своими руками. По ее словам, европейский «зеленый курс» — чересчур амбициозный план перехода на новый тип энергии, но нельзя отказаться от чего-то, не заменив это чем-то.