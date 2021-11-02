В Москве-реке обнаружили тело женщины

В Москве-реке в районе Крылатского моста было обнаружено тело женщины. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, тело было найдено 1 ноября в 100 метрах от берега. Личность женщины удалось установить в тот же день — отец опознал свою 45-летнюю дочь.

Она проживала в столице по улице Бобруйская. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее, 21 августа, тело жительницы Ярославской области, которая ранее считалась пропавшей, обнаружили на берегу Рыбинского водохранилища. Согласно предварительным данным следствия, на теле погибшей есть признаки насильственной смерти.