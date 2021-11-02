Колбасу с АЧС обнаружили в Саратове

В Саратов завезли продукцию с геномом АЧС. На этот раз генетический материал вируса африканской чумы свиней обнаружили в колбасных изделиях производства ООО МПП «Темп» из Ростовской области.

Как пишет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора, специалисты отобрали пробы продукции, хранящейся на одном из складов в Саратове. После исследования, проведенного ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория», выяснилось, что в пробах есть генетический материал возбудителя АЧС.

В данное время проводятся карантинные мероприятия. Зараженную колбасу до потребителя удалось не допустить.

21 октября сообщалось, что Россельхознадзор подозревает несколько компаний Ростовской области в распространении возбудителя АЧС на территории России. Геном выявили в одной из исправительных колоний.