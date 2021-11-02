В АТОР сообщили об отменах иностранцами туров в Россию из-за ограничений

Иностранные туроператоры и их клиенты массово аннулируют или переносят на другие даты туры в Россию. Об этом 2 ноября сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Иностранные туроператоры и клиенты массово аннулируют или переносят туры с заездами на ближайшие даты. Причиной стал введенный в России локдаун, нерабочие дни до 7 ноября, и отсутствие понимания, какими будут ограничения после его окончания», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в последнее время основной поток путешественников едет в РФ из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Катара и Индии, есть туристы из Европы, а именно из Германии, Швейцарии, Словении.

По информации АТОР, сейчас туроператоры в сфере въездного туризма наиболее часто говорят о необходимости установления порядка дальнейших действий и регламента в части заселения иностранцев в гостиницы, посещения ими объектов показа, ресторанов и других мест.

«Впереди предновогодний период, который все больше набирает популярность у иностранных туристов. Сейчас новогодние заезды еще не аннулируются, а туристы ожидают разъяснения ситуации с QR-кодами вакцинации», — добавили в ассоциации.

Ранее, 27 октября, опрос сервиса OneTwoTrip показал, что большинство отвечавших (64% ) не планировали куда-то уезжать на ноябрьские праздники. А из тех, кто собирался отдыхать, 77% признались, что не стали отменять или переносить ранее организованную поездку в связи с новыми нерабочими днями.

26 октября исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала, что стоимость путевок на первые дни ноября, объявленные нерабочими в России, выросла на 10–30%. По ее словам, в большинстве регионов РФ объем брони на поездки снизился. Россиян наиболее привлекают туры в Египет, Турцию, ОАЭ и Доминикану.