Пятилетний ребенок пострадал в ДТП под Тверью

В Твери 1 ноября в детскую областную больницу доставили пятилетнего ребенка, который пострадал в дорожной аварии в Калининском районе Тверской области. Родители обратились за медицинской помощью лишь на следующий день после случившегося.

Авария произошла 31 октября на 11-м км автодороги Тверь–Тургиново. Водитель, который управлял легковым автомобилем Renault Logan, врезался в припаркованный на обочине Nissan Qashqai.

В результате пострадал маленький пассажир Nissan Qashqai. В момент столкновения он находился на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве, пишут «Тверские ведомости».

В ГАИ уверены, что водитель проявил невнимательность к дорожной обстановке, поэтому и произошло это столкновение.

31 октября сообщалось, что в североуральском поселке Черемухово рейсовый автобус ПАЗ проехал по пятилетней девочке, которая каталась на ледянке у дороги и съехала прямо под колеса транспорта.