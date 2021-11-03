Ученые назвали причину роста живота с возрастом

Ученые из США и Германии выяснили, почему с возрастом у людей может начать расти живот. Результаты исследования были опубликованы в журнале Cell Metabolism.

Так, с возрастом у организма снижается способность сжигать жир, в связи с чем он начинает откладываться в мышцах, вокруг внутренних органов и под кожей. Скопление жира особенно заметно в брюшной полости, где образуется висцеральный жир. Его избыток ведет к ожирению, диабету второго типа, а также многим воспалительным заболеваниям.

В то же время ученые под руководством профессора сравнительной медицины и иммунобиологии из Йельской школы медицины Виша Дипа Диксита выяснили, что у пожилых мышей в брюшном жире разрастаются иммунные В-клетки, что приводит к нарушению обмена веществ и возникновению воспаления. При попадании в молодой организм инфекции В-клетки увеличиваются, но затем сокращаются. С возрастом же они перестают уменьшаться.

29 сентября врач-диетолог Светлана Фус сообщила, что избавиться от живота поможет правильный режим питания. По словам диетолога, надо забыть о слове «диета» и выстроить питание под себя, учитывая особенность организма и возраст. Кроме того, необходимы кардиотренировки и силовые упражнения (отжимания, приседания и так далее).

Ранее, 18 сентября, врач-косметолог Инесса Олийниченко рассказала, что существует несколько методик по коррекции жировых отложений, однако каждая имеет свои противопоказания. Так, например, к липолитической мезотерапии прибегают тогда, когда имеются именно локальные жировые отложения. Вторым по эффективности методом коррекции жировых отложений является аппаратный криолиполиз. Он применяется, если жировая ткань присутствует в большем количестве, толщиной не менее 3 см.