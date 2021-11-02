Туман в Москве сняли с коптера

Густой туман, накрывший Москву в ночь на 2 ноября, сняли с коптера. Синоптики прогнозировали, что он рассеется в районе 11 часов утра, однако этого не произошло.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Известиями» объяснил, что туман — это естественное метеорологическое явление, никак не связанное с проявлением внешних факторов. По его словам, данное явление носит название «радиационное выхолаживание».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.