Карантин объявили в селе в Тюменской области из-за птичьего гриппа

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о введении карантина в селе Кугаево Казанского района. В населенном пункте зарегистрирована вспышка птичьего гриппа.

В Кугаево специалисты проводят убой изъятых птиц и уничтожают тушки вместе с пухом и продуктами птицеводства. Об этом сообщает портал «Наш город».

В карантинную зону также попали ближайшие населенные пункты — деревня Заречка и село Дубынка. На пяти территориях Казанского района установлено наблюдение. В радиусе 7 км от очага птичьего гриппа запрещена охота на птиц, а также ввоз и вывоз птиц.

Ранее на птицефабрике «Боровская» под Тюменью объявили о планах уничтожить 4 млн кур в связи со вспышкой птичьего гриппа. Карантин действует на предприятии с 13 октября.