Стал известен мотив убийства экс-замглавы ГУЭБ МВД в Новой Москве

Подозреваемый в убийстве экс-замглавы ГУЭБ МВД Алексея Новосельцева мог убить полковника в отставке из-за денежного долга. Об этом 2 ноября сообщает РЕН ТВ.

Подозреваемый в расправе над Новосельцевым был задержан ранее, во вторник. По информации телеканала, это 60-летний житель Московской области Сергей Е.

По предварительным данным, мужчина занял крупную сумму у дочери Новосельцева, но отдать вовремя не смог. Тогда женщина якобы рассказала, что у ее отца большие связи. Испугавшись, злоумышленник проник в дом к Новосельцеву и убил его.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Бывший замглавы управления МВД был найден убитым в Новой Москве 26 октября. Предполагалось, что преступник попал на участок Новосельцева через забор. Следователи рассматривали две версии преступления — ограбление и связь с непосредственной работой экс-замглавы ГУЭБ МВД.

Полковник милиции Алексей Новосельцев в 2002 году возглавлял оперативную группу, расследовавшую дело об убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова, застреленного на Новом Арбате в Москве в 2002 году.