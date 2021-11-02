В Коми станет больше кнопочных светофоров

В Коми решили увеличить количество кнопочных светофоров. В то же время, лежачих полицейских станет меньше. Установлено, что принудительное снижение скорости негативно влияет на график.

Этот вопрос обсуждался на рабочем совещании в Госсовете по вопросу госпрограммы «Развитие транспортной системы». Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по республике Андрей Перловас согласился с мнением депутата Владимира Жарикова о том, что не следует злоупотреблять количеством лежачих полицейских в городе.

Участники заседания согласились с тем, что искусственные неровности возле учебных заведений — это требование ГОСТа, и их установка обязательна, пишет ИА «Комиинформ».

В сентябре сообщалось, что в Коми разработают механизм отбора водителей для пассажирских перевозок. По словам главы республики Владимира Уйба, в этом году число ДТП с участием пассажирских автобусов с пострадавшими снизилось на 40% по сравнению с прошлым годом. Однако проблема остается. Так, с января по август зарегистрировано 18 ДТП с участием пассажирских автобусов.