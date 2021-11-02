В Минздраве заявили о низкой доле свободных коек для пациентов с COVID-19

В России на данный момент развернуто 299 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, доля свободных коек достаточно низка. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Владимир Чуланов.

«На сегодняшний день развернуто 299 тыс. коек. Динамика наращивания коечного фонда несколько снизилась, но тем не менее система здравоохранения сейчас работает с очень высоким напряжением. И доля свободного коечного фонда достаточно низка», — сказал он в ходе интернет-конференции «Покровские чтения».

Ранее в этот день Чуланов в интервью «Известиям» рассказал, что сейчас в стране открыто больше 290 тыс. коек, и это рекорд по сравнению с предыдущим пиком заболеваемости, когда работало максимум 270 тыс. коек. При этом он отметил, что только в 13 регионах наблюдается некоторое снижение заболеваемости, а в остальных — рост.

1 ноября президент РФ Владимир Путин указал на то, что в стране складывается сложная эпидемиологическая ситуация, наблюдаются рекордные показатели новых случаев COVID-19. Он подчеркнул, что вакцинация является самым лучшим способом защитить себя и близких.

21 октября отмечалось, что в Воронежской области свободными остались всего 7% коек, предназначенных для больных коронавирусной инфекцией, в Тюменской и Ивановской областях — по 6%. В Москве свободно 30% больничных коек, в то время как в Крыму — 10%.

20 октября Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могли ввести нерабочие дни с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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