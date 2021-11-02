Прямой эфир
Общество
В ГИБДД предупредили московских автомобилистов о плохой видимости из-за тумана
Общество
В России более четверти населения привились от гриппа
Общество
В Совфеде рассказали о наказании за нарушение тишины в дневное время
Общество
Полиция задержала подозреваемого в убийстве экс-замглавы ГУЭБ МВД Новосельцева
Общество
Вильфанд спрогнозировал мощный всплеск тепла в России 6 ноября
Общество
Почти 150 авиарейсов отменили или задержали в Москве из-за тумана
Общество
В Минздраве заявили о низкой доле свободных коек для пациентов с COVID-19
Экономика
ЦБ призвал банки воздержаться от предоставления рассрочки на покупки в магазинах
Мир
На Украине заявили о возможной победе в войне с Россией
Армия
Военные РФ и Сирии провели летно-тактические учения
Сюжет:

В Минздраве заявили о низкой доле свободных коек для пациентов с COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России на данный момент развернуто 299 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, доля свободных коек достаточно низка. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Владимир Чуланов.

Субъективное восприятие: регионы зафиксировали до 76% прироста случаев COVID-19
Помогут ли длинные выходные самым проблемным территориям

«На сегодняшний день развернуто 299 тыс. коек. Динамика наращивания коечного фонда несколько снизилась, но тем не менее система здравоохранения сейчас работает с очень высоким напряжением. И доля свободного коечного фонда достаточно низка», — сказал он в ходе интернет-конференции «Покровские чтения».

Ранее в этот день Чуланов в интервью «Известиям» рассказал, что сейчас в стране открыто больше 290 тыс. коек, и это рекорд по сравнению с предыдущим пиком заболеваемости, когда работало максимум 270 тыс. коек. При этом он отметил, что только в 13 регионах наблюдается некоторое снижение заболеваемости, а в остальных — рост.

1 ноября президент РФ Владимир Путин указал на то, что в стране складывается сложная эпидемиологическая ситуация, наблюдаются рекордные показатели новых случаев COVID-19. Он подчеркнул, что вакцинация является самым лучшим способом защитить себя и близких.

21 октября отмечалось, что в Воронежской области свободными остались всего 7% коек, предназначенных для больных коронавирусной инфекцией, в Тюменской и Ивановской областях — по 6%. В Москве свободно 30% больничных коек, в то время как в Крыму — 10%.

20 октября Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могли ввести нерабочие дни с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021