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На Украине заявили о возможной победе в войне с Россией
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На Украине заявили о возможной победе в войне с Россией

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Экс-руководитель СБУ Игорь Смешко считает, что Россия не сможет выиграть в войне против Украины. Об этом он заявил 2 ноября в эфире телеканала «Апостроф TV».

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Он подчеркнул, что ни большая численность россиян, ни множество военной техники не помогут Кремлю одержать верх над Украиной.

«140 миллионов не могут завоевать 40 миллионов. Зайти могут, оккупировать территорию могут, а как они выйдут из этой ситуации? Выиграть войну у нас невозможно, и в Кремле это тоже понимают», — сказал Смешко.

Однако экс-руководитель СБУ признал превосходство российского оружия над украинским. По его словам, у Москвы имеются в запасе ракеты РВВ-АЕ с активной головкой самонаведения и дальностью поражения около 70 км, которая может одновременно обстрелять шесть целей.

В распоряжении украинской армии находится, например, базовая ракета Р-27 производства КБ «Луч», с дальностью до 40 км.

1 ноября глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко допустил возможность войны РФ и Украины после запуска газопровода «Северный поток – 2». По его словам, запуск СП-2 может сделать Украину более уязвимой к «российскому вторжению», поскольку Москва «избавится от сдерживающего фактора».

Ранее, 13 октября, президент России Владимир Путин заявил, что Европа может окончательно лишиться маршрута поставок газа через Украину, так как местный газопровод может лопнуть при увеличении транзита. Он отметил, что изношенность ГТС Украины на данный момент составляет 80–85%. Так, чтобы стабильно прокачивать газ, нужно привести ее в нормальное состояние, сказал глава государства.

В тот же день Путин заявил, что слова о том, что Россия строит «Северный поток – 2» не для экономической выгоды, а для того чтобы лишить Киев транзита газа, — чушь. По его словам, введение в эксплуатацию СП-2 позволило бы снизить напряженность на европейском энергорынке.

В Москве не раз отмечали, что не планируют оставлять Украину без транзита, несмотря на готовность СП-2. 6 октября глава комитета Государственной думы по энергетике седьмого созыва Павел Завальный отметил, что Россия заинтересована в транзите газа через Украину после 2024 года.

Соглашение между Россией и Украиной о поставках и транзите газа, подписанное в 2019 году, истекает в 2024-м.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы. «Балканский поток» является продолжением «Турецкого потока». Российская сторона и Будапешт подписали контракт на поставки этого ресурса сроком на 15 лет 27 сентября. Документ предполагает поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно в обход украинской территории.

Подписание договора спровоцировало резкую реакцию Киева. Украинские власти выразили намерение обратиться в Европейскую комиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

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