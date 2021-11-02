В Китае упрекнули Байдена в критике России и КНР на G20

США не имеют права обвинять Россию и Китай в бездействии по отношению к мировому климатическому кризису. Об этом 1 ноября сообщало китайское издание Global Times.

31 октября американский президент Джо Байден заявил, что разочарован фактическим отсутствием лидеров России и Китая на встрече «Группы двадцати». Кроме того, он упрекнул Россию, Китай и Саудовскую Аравию в нежелании бороться с изменениями климата.

«Говоря таким образом о США, Китае и России, администрация Байдена подрывает достижения G20 и бросает тень на Конференцию ООН по изменению климата в Глазго. Будь то с точки зрения дипломатии или действий, Вашингтон не может быть «лидером» действий ООН по борьбе с изменением климата»,— заявили авторы материала.

Отмечается, что самая большая проблема Соединенных Штатов в области изменения климата — непоследовательность в их словах и делах. Нет никакого плана относительно того, как обязательства администрации Байдена по сокращению выбросов будут продвигаться в США, пишут авторы статьи.

Как отмечает издание, США заинтересованы только в статусе ведущей державы в климатической повестке, в то время как решать реальные проблемы Вашингтон не намерен.

«Правительству США необходимо четко рассказать миру, как его обязательства по сокращению выбросов будут реализованы в качестве национальной промышленной политики. Они не могут использовать пустые слова, пока другие страны прикладывают реальные усилия»,— резюмируется в статье.

Ранее во вторник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин отметил, что атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами в борьбе с изменением климата. Он также сообщил, что «зеленая» повестка России охватывает весь спектр природоохранных направлений: от обеспечения экологической безопасности в Арктике до борьбы с опустыниванием на юге страны.

1 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия как страна прилагает огромные усилия в сфере борьбы с климатическими изменениями. Он также подчеркнул, что Россия опережает многие страны, в том числе страны Западной Европы, по переходу на менее карбоноемкие способы генерации и производства энергии.

26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26) открылась в Глазго 31 октября. На двухнедельном форуме представители мировых элит должны будут договориться, как ускорить исполнение Парижского соглашения и перейти на зеленую энергетику.