Морозы до -25 градусов придут в Томскую область в ноябре

В Томской области в начале ноября и в третьей декаде месяца температура ночью будет опускаться до -25 градусов. При этом среднемесячная температура будет около нормы — -8…-9 градусов. С 5 по 15 ноября днем возможны плюсовые температуры.

Начальник отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светлана Рюхтина рассказала РИА «Томск», что в самые холодные дни ноября дневная температура составит местами -20 градусов. А в самые теплые дни днем будет около нуля.

Что касается осадков, то их месячное количество будет около нормы. Снегопады ожидаются в большинстве дней второй декады ноября, в начале и в конце месяца.

Ранее синоптики прогнозировали сентябрьскую погоду в столичном регионе в начале ноября. Ясное небо обеспечит антициклон с юга Атлантики. До 4 ноября включительно в Москве днем будет до +13 градусов.