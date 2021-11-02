Чрезвычайную пожароопасность прогнозируют в Астраханской области

Краткосрочное потепление ожидается на территории Астраханской области. Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожароопасности в некоторых районах.

Согласно прогнозам, 2 ноября температура воздуха вырастет до +14…+19 градусов. Скорость ветра достигнет 10 м/м. Со 2 по 4 ноября наивысший класс пожарной опасности ожидается в Красноярском и Володарском районе, сообщает «Астрахань 24». Жителей региона просят не разводить костры в лесах и быть осторожными с огнеопасными предметами.

Потепление будет непродолжительным. Уже 3 ноября температура днем не поднимется выше +14 градусов, до конца недели ожидается +12 градусов. По ночам будет холодать до +4…+6 градусов.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области 1 ноября официально завершился пожароопасный сезон. В регионе сняты ограничения на посещение лесов.