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Чрезвычайную пожароопасность прогнозируют в Астраханской области

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Краткосрочное потепление ожидается на территории Астраханской области. Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожароопасности в некоторых районах.

Согласно прогнозам, 2 ноября температура воздуха вырастет до +14…+19 градусов. Скорость ветра достигнет 10 м/м. Со 2 по 4 ноября наивысший класс пожарной опасности ожидается в Красноярском и Володарском районе, сообщает «Астрахань 24». Жителей региона просят не разводить костры в лесах и быть осторожными с огнеопасными предметами.

Потепление будет непродолжительным. Уже 3 ноября температура днем не поднимется выше +14 градусов, до конца недели ожидается +12 градусов. По ночам будет холодать до +4…+6 градусов.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области 1 ноября официально завершился пожароопасный сезон. В регионе сняты ограничения на посещение лесов.

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