В МЧС предупредили жителей Подмосковья о сохранении тумана до 15:00
Туман с видимостью 200-700 м сохранится в Подмосковье до 15:00 вторника, 2 ноября. Об этом заявили в пресс-служба регионального управления МЧС России.
«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» с 10:00 до 15:00 2 ноября местами по Московской области сохранится туман с видимостью 200-700 м», — говорится в сообщении.
В МЧС призвали водителей транспортных средств держать увеличенную дистанцию, соблюдать пониженную скорость, следить за боковым интервалом, а также не забыть включить «противотуманки».
Густой туман окутал улицы Москвы и Подмосковья ночью. На некоторых улицах видимость не превышала 20–30 м. Горожане рассказывали, что, выходя из дома, попадают в «кисель», который становится только гуще.
В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил «Известиям», что туман, пришедший в Москву и область, является естественным метеорологическим явлением и не связан с проявлением внешних факторов.
В МЧС предупредили о сильном тумане в столице и области 1 ноября. Из-за неблагоприятных погодных условий водителей попросили значительно снижать скорость движения и не отвлекаться на пользование гаджетами.