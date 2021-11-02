Жительница Липецкой области умерла из-за отравления грибами

В Липецкой области скончалась 84-летняя женщина, которая поступила в больницу с отравлением грибами. По словам родственников потерпевшей, она употребила в пищу шампиньоны.

Пенсионерка была доставлена в отделение токсикологии Липецкой областной клинической больницы из Хлевенского района 27 октября. Несмотря на оказанную помощь, женщина скончалась. Медики отмечают, что по клиническим проявлениям речь может идти об отравлении бледной поганкой, а не шампиньонами. Об этом пишет GOROD48.

Это уже второй случай смерти от отравления грибами в Липецкой области в 2021 году. Ранее скончался 66-летний житель Грязинского района. Предполагается, что он отравился бледной поганкой. Кроме того, был госпитализирован 17-летний липчанин. Он употребил мухоморы. Всего в отделении токсикологии находятся четыре человека с отравлением грибами.