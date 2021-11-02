В экстренных службах назвали причину запаха гари в Москве и области

По предварительным данным сжигание мусора и порубочных остатков на землях лесного фонда, а также отсутствие ветра привели к появлению запаха гари в Москве и области. Об этом 2 ноября «РИА Новости» сообщил представитель экстренных служб.

«Поступают обращения с жалобами на дым и запах гари в воздухе в Москве и Подмосковье», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что за минувшие сутки на территории Московской области зафиксировано порядка 30 термических точек, в том числе сжигание порубочных остатков, горение мусора и пал сухой травы.

Ранее в этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что плотный туман, окутавший столицу, рассеется в первой половине дня.

Кроме того, метеоролог рассказал, что теплая погода продержится до конца недели, в ближайшие дни пойдут дожди. В среду температура воздуха составит около +7-8 градусов, в конце недели температура достигнет +12 градусов.

Густой туман окутал улицы Москвы ночью. Горожане рассказывали, что, выходя из дома, попадают в «кисель», который становится только гуще.

В московских аэропортах из-за непогоды отменили 31 рейс, еще 118 задерживаются. В Домодедово 14 рейсов отменено и 40 задержано, во Внуково отменили 3 рейса и задерживаются 34, в Шереметьево отменили 14 рейсов и задерживаются 44.

Как рассказал эколог Антон Хлынов в беседе с «Известиями», появлению тумана в столице способствовали загрязнение воздуха автомобилями и большое количество строек и обилие поверхностей с уничтоженным травостоем. По его словам, чем больше этого будет, тем больше будет загрязнена атмосфера, и тем больше будет таких аномалий.