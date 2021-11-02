Полиция задержала подозреваемого в убийстве экс-замглавы ГУЭБ МВД Новосельцева

Полиция задержала подозреваемого в убийстве экс-замглавы ГУЭБ МВД Алексея Новосельцева. Об этом 2 ноября сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В городе Королеве Московской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве бывшего заместителя начальника ГУЭБиПК МВД России Алексея Новосельцева», — сказала она.

Как сообщает Telegram-канал «112», предполагаемый убийца — знакомый дочери Новосельцева. Отмечается, что 60-летний Сергей Егоров взял у нее в долг крупную сумму, но вернуть деньги не мог. Тогда женщина рассказала, что у ее отца есть связи и у должника могут возникнуть проблемы. Мужчина испугался, проник в дом к полковнику в отставке и убил его. Сейчас задержанного допрашивают следователи.

Бывший замглавы управления МВД был найден убитым в Новой Москве 26 октября. Отмечалось, что злоумышленники попали на участок Новосельцева через забор. Кровь погибшего обнаружили в нескольких комнатах домовладения. Следствие рассматривало две версии преступления. Первая связана с работой Новосельцева, вторая — с ограблением.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Полковник милиции Алексей Новосельцев в 2002 году возглавлял оперативную группу, расследовавшую дело об убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова, застреленного на Новом Арбате в Москве в 2002 году.