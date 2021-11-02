Прямой эфир
Общество
В ГИБДД предупредили московских автомобилистов о плохой видимости из-за тумана
Общество
В России более четверти населения привились от гриппа
Общество
В Совфеде рассказали о наказании за нарушение тишины в дневное время
Общество
Полиция задержала подозреваемого в убийстве экс-замглавы ГУЭБ МВД Новосельцева
Общество
Вильфанд спрогнозировал мощный всплеск тепла в России 6 ноября
Общество
Почти 150 авиарейсов отменили или задержали в Москве из-за тумана
Общество
В Минздраве заявили о низкой доле свободных коек для пациентов с COVID-19
Экономика
ЦБ призвал банки воздержаться от предоставления рассрочки на покупки в магазинах
Мир
На Украине заявили о возможной победе в войне с Россией
Армия
Военные РФ и Сирии провели летно-тактические учения

Полиция задержала подозреваемого в убийстве экс-замглавы ГУЭБ МВД Новосельцева

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция задержала подозреваемого в убийстве экс-замглавы ГУЭБ МВД Алексея Новосельцева. Об этом 2 ноября сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В городе Королеве Московской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве бывшего заместителя начальника ГУЭБиПК МВД России Алексея Новосельцева», — сказала она.

Как сообщает Telegram-канал «112», предполагаемый убийца — знакомый дочери Новосельцева. Отмечается, что 60-летний Сергей Егоров взял у нее в долг крупную сумму, но вернуть деньги не мог. Тогда женщина рассказала, что у ее отца есть связи и у должника могут возникнуть проблемы. Мужчина испугался, проник в дом к полковнику в отставке и убил его. Сейчас задержанного допрашивают следователи.

Бывший замглавы управления МВД был найден убитым в Новой Москве 26 октября. Отмечалось, что злоумышленники попали на участок Новосельцева через забор. Кровь погибшего обнаружили в нескольких комнатах домовладения. Следствие рассматривало две версии преступления. Первая связана с работой Новосельцева, вторая — с ограблением.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Полковник милиции Алексей Новосельцев в 2002 году возглавлял оперативную группу, расследовавшую дело об убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова, застреленного на Новом Арбате в Москве в 2002 году.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021