Рэпера Yung Trappa задержали после заявления об изнасиловании

В Ленинградской области задержали рэпера Yung Trappa (настоящее имя — Владислав Ширяев) после заявление об изнасиловании. Об этом 2 ноября сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, студентка 1-го курса одного из петербургских вузов обратились в полицию с заявлением, что музыкант совершил над ней действия сексуального характера в арендованном коттедже в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Правоохранительные органы оперативно задержали рэпера. Сейчас идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В октябре 2016 года Yung Trappa получил срок по статье о хранении и сбыте наркотиков. Он вышел на свободу в феврале 2021 года.

Yung Trappa стал известен в середине 2010-х после участия в Versus Battle.

1 ноября учащаяся восьмого класса одной из московских школ заявила, что ее ударили по голове, затащили в автомобиль и изнасиловали. Личность преступника устанавливается.