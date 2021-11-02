Аналитики рассказали о сбережениях россиян

Почти 56% россиян формируют сбережения на образование детей. Об этом 2 ноября сообщается в исследовании аналитиков холдинга «Ромир».

Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования, 77% россиян считают, что им придется столкнуться с тратами, связанными с образованием детей, — обучение в вузе и оплата репетиторов. В отдельных регионах — Нижегородской области, Башкортостане, Челябинской области, Воронеже и Красноярске — этот показатель превышает общероссийские данные.

20% жителей Москвы, 18% жителей Татарстана и 17% волгоградцев не планируют дополнительных затрат на образование детей. В то же время в Ростовской (67%), Новосибирской (66%), Челябинской (62%) и Волгоградской (61%) областях родители уже копят деньги на образование детей.

Помимо прочего, 17% россиян считают одним из самых распространенных способов накопления накопительное страхование жизни (НСЖ). В Москве оформили или планируют оформить НСЖ для ребенка 28% родителей, в Пермском крае— 23%, в Новосибирской области 20%, в Ростовской области — 19%, Воронежской области, Санкт-Петербурге и Татарстане — по 18%.

В апреле были опубликованы результаты опроса «Сбербанк страхование жизни» и НПФ Сбербанка. Так, выяснилось, что желаемым размером накоплений для комфортной жизни является в среднем 1,3 млн рублей. Наибольший размер необходимых сбережений назвали жители Москвы, Владивостока и Санкт-Петербурга — 1,8 млн, 1,7 млн и 1,6 млн рублей соответственно. При этом почти 40% респондентов рассказали, что сберегают постоянно или время от времени.