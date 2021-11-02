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Два человека погибли в Сочи в ДТП с микроавтобусом

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В Сочи микроавтобус столкнулся с легковушкой, в результате чего погибли два человека. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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«Около 00:50 мск на территории Лазаревского района Сочи на автодороге Джубга–Сочи произошло ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего пассажиров. По предварительным данным, водитель ВАЗ-21093 выехал на полосу встречного движения, где врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter», — говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗа.

Отмечается, что медики на месте оказали помощь пяти пассажирам микроавтобуса. Еще двоих пассажиров госпитализировали с различными травмами.

Ранее, 29 октября, в Ивановской области 10 человек пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля. Тяжелые травмы получил водитель автобуса, на полосу которого внезапно вылетел Ford Focus.

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