Два человека погибли в Сочи в ДТП с микроавтобусом
В Сочи микроавтобус столкнулся с легковушкой, в результате чего погибли два человека. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
«Около 00:50 мск на территории Лазаревского района Сочи на автодороге Джубга–Сочи произошло ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего пассажиров. По предварительным данным, водитель ВАЗ-21093 выехал на полосу встречного движения, где врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter», — говорится в сообщении.
В результате ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗа.
Отмечается, что медики на месте оказали помощь пяти пассажирам микроавтобуса. Еще двоих пассажиров госпитализировали с различными травмами.
Ранее, 29 октября, в Ивановской области 10 человек пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля. Тяжелые травмы получил водитель автобуса, на полосу которого внезапно вылетел Ford Focus.