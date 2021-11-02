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В Совфеде рассказали о наказании за нарушение тишины в дневное время

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Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова 2 ноября сообщила, что наказание за нарушение тишины не только в ночное, но и в дневное время может быть введено на региональном уровне.

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Она отметила, что в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ есть ответственность за нарушение тишины и покоя граждан только в ночные часы. Однако во многих регионах уже не первый год действуют аналогичные требования и в дневное время — где-то нельзя шуметь в выходные дни, где-то — в определенные часы.

«Эта практика может расширяться на региональном уровне», — подчеркнула Рукавишникова в беседе с «РИА Новости».

По ее словам, наказание за нарушение тишины и покоя граждан в дневное время введено в Воронежской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Томской областях, Красноярском и Ставропольском краях, Чувашии, Ханты-Мансийском автономном округе.

«Типичные санкции — административные штрафы для граждан от 500 до тысячи рублей, в ряде субъектов РФ достигают 5 тыс. рублей», — сказала сенатор.

Рукавишникова добавила, что каждый субъект может самостоятельно ввести ответственность автомобилистов, которые беспокоят граждан шумом двигателей без глушителей или громкой музыкой из несанкционированных колонок в машинах.

Ранее, 29 сентября, Московская городская дума приняла в первом чтении предложенный мэром Сергеем Собяниным законопроект об увеличении штрафов для автомобилистов за преднамеренное нарушение тишины. Предлагается закрепить в КоАП штрафы в размере 5 тыс. рублей для граждан и 50 тыс. рублей для юридических лиц за нарушение тишины с использованием звуковоспроизводящих устройств или устройств звукоусиления, установленных на транспортных средствах, с 23:00 до 7:00.

8 сентября мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму пакет поправок об усилении ответственности за нарушение тишины в ночное время. Он предложил запретить использовать машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, нарушающие тишину и покой граждан в ночное время.

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