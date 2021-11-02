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Die Welt рассказало об обрушившей цены на газ в Европе фразе Путина

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Президент России Владимир Путин одной фразой повлиял на снижение цен на газ в Европе. Об этом 2 ноября написала немецкая газета Die Welt.

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Автор статьи напомнил, что 27 октября Путин поручил «Газпрому» приступить к плановой работе по повышению объема топлива в европейских подземных хранилищах. Глава компании Алексей Миллер ответил, что концерн так и поступит, после чего президент распорядился информировать его о ходе этой работы.

«Это почти случайное замечание Владимира Путина заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением», — говорится в материале.

Издание отметило, что после слов российского лидера цены фьючерсов на природный газ в Нидерландах упали на 15%.

«Он (энергетический кризис в Европе, — прим. Ред.) показал, что Россия, бесспорно, доминирует на рынке. <…> Пока не ясно, сколько дополнительного газа поставит российская компания или речь идет об объемах поставок, которые уже были обещаны. Однако рынки отреагировали немедленно», — подчеркнул автор статьи.

Ранее, 1 ноября, сообщалось, что цена газа в Европе на закрытии торгов смогла отыграть дневное падение и выросла до $816 за 1 куб. м.

До этого, 29 октября, цена опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м впервые с 17 сентября. Тогда общее падение цены за день превысило 14%.

В этот же день глава «Роснефти» Игорь Сечин выразил мнение, что газовый кризис в Европе продемонстрировал сложность энергетики и экономики и хрупкость многих сложившихся систем. По его словам, происходящие события также дали понять, что энергетический переход должен быть взвешенным.

27 октября цена газа в Европе упала до $960 за 1 тыс. куб. м после объявления о планах закачки «Газпромом» голубого топлива в хранилища Европы. В тот день президент России Владимир Путин дал поручение главе «Газпрома» Алексею Миллеру увеличить закачку газа в подземные хранилища Европы после заполнения российских хранилищ.

13 октября Путин сообщил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. По его словам, многие европейские игроки летом не спешили восстанавливать запасы в подземных хранилищах газа. Путин также опроверг предположение, что высокие котировки на руку производителям сырья.

Рост цен на газ на европейском спотовом рынке начался в конце августа и продолжался до начала октября. Цена голубого топлива 6 октября на лондонской бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический максимум.

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