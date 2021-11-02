ЕС ожидает, что РФ примет меры для расследования торговли COVID-сертификатами

В Евросоюзе (ЕС) ожидают, что Россия расследует случаи подделки европейских сертификатов вакцинации и предпримет необходимые меры. Предложения о продаже цифровых COVID-сертификатов ранее появились в даркнете. Об этом во вторник, 2 ноября, заявили в представительстве ЕС в России.

«Европейский союз продолжит внимательно следить за этим вопросом, и в случае необходимости будут предприняты надлежащие меры. Если возникают подозрения на мошенничество, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них», — сообщили в дипмиссии РБК.

Отмечается, что распространение на территории ЕС поддельных документов — российских QR-кодов или цифровых COVID-сертификатов Евросоюза, незаконно и наказуемо.

О мошеннических схемах продаж европейских электронных сертификатов вакцинации от коронавируса в даркнете сообщила «Лаборатория Касперского». Речь идет о вакцинации препаратами AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson или Moderna с занесением в базы через одну из стран Восточной Европы, сообщает «Газета.RU».

29 октября стало известно, что страны «большой двадцатки» (G20) разделяют мнение о важности взаимного признания сертификатов о вакцинации. Это существенно ускорило бы восстановление экономики и улучшило качество жизни граждан. Они планируют серьезно прорабатывать данный вопрос, но пока решения на этот счет нет.

Система цифровых сертификатов о COVID-статусе заработала в странах Европейского союза 1 июля: с их помощью можно удостоверить факт получения прививки, отрицательный тест на коронавирусную инфекцию или то, что обладатель недавно ею переболел. Сертификат позволяет путешествовать между странами, признающими его действие, без дополнительных проверок.