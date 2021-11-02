Прямой эфир
Общество
В ГИБДД предупредили московских автомобилистов о плохой видимости из-за тумана
Спорт
Сборная РФ по художественной гимнастике завоевала серебро ЧМ в Японии
Культура
Марина Зудина назвала праздником назначение Хабенского худруком МХТ
Мир
В ФРГ указали на способность Путина одним словом снизить цены на газ
Общество
Вильфанд спрогнозировал мощный всплеск тепла в России 6 ноября
Общество
Почти 150 авиарейсов отменили или задержали в Москве из-за тумана
Мир
Тысячи невакцинированных пожарных Нью-Йорка отстранены от работы
Общество
В Севастополе убрали блокпосты по проверке QR-кодов
Мир
Посол Италии в России выступил за перезапуск диалога Москвы и НАТО
Армия
Военные РФ и Сирии провели летно-тактические учения
Сюжет:

ЕС ожидает, что РФ примет меры для расследования торговли COVID-сертификатами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Евросоюзе (ЕС) ожидают, что Россия расследует случаи подделки европейских сертификатов вакцинации и предпримет необходимые меры. Предложения о продаже цифровых COVID-сертификатов ранее появились в даркнете. Об этом во вторник, 2 ноября, заявили в представительстве ЕС в России.

Один на всех: зачем Минздрав вводит новый сертификат о вакцинации
Будет ли этот документ защищен от подделок лучше предыдущих

«Европейский союз продолжит внимательно следить за этим вопросом, и в случае необходимости будут предприняты надлежащие меры. Если возникают подозрения на мошенничество, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них», — сообщили в дипмиссии РБК.

Отмечается, что распространение на территории ЕС поддельных документов — российских QR-кодов или цифровых COVID-сертификатов Евросоюза, незаконно и наказуемо.

О мошеннических схемах продаж европейских электронных сертификатов вакцинации от коронавируса в даркнете сообщила «Лаборатория Касперского». Речь идет о вакцинации препаратами AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson или Moderna с занесением в базы через одну из стран Восточной Европы, сообщает «Газета.RU».

29 октября стало известно, что страны «большой двадцатки» (G20) разделяют мнение о важности взаимного признания сертификатов о вакцинации. Это существенно ускорило бы восстановление экономики и улучшило качество жизни граждан. Они планируют серьезно прорабатывать данный вопрос, но пока решения на этот счет нет.

Система цифровых сертификатов о COVID-статусе заработала в странах Европейского союза 1 июля: с их помощью можно удостоверить факт получения прививки, отрицательный тест на коронавирусную инфекцию или то, что обладатель недавно ею переболел. Сертификат позволяет путешествовать между странами, признающими его действие, без дополнительных проверок.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021