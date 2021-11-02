Роскачество проверило вафли на содержание ГМО и тяжелых металлов

Все проверенные Роскачеством вафли безопасны, в них не выявлено тяжелых металлов и ГМО. Об этом 2 ноября сообщили на сайте организации.

Роскачество исследовало вафли со вкусом шоколада 20 торговых марок. 17 из них произведены в России, две — в Австрии, и одни — в Казахстане. Товары были приобретены в федеральных торговых сетях, а также на маркетплейсах «СберМаркет», Wildberries и Ozon.

«Исследование Роскачества показало, что вафли — это безопасный продукт, в них нет тяжелых металлов, дрожжей и ГМО. Кроме того, отсутствие трансжиров в начинке подтверждает, что установленная законом планка в 2% соблюдается, а соответствие требованиям в том числе по органолептическим показателям позволяет сделать вывод, что производители следят за качеством продукции», — говорится в сообщении.

В то же время эксперты отметили, что исследованные вафли содержат в составе много сахара и употреблять их рекомендуется в умеренных количествах, особенно детям. Учитывая, что сахароза в вафлях не нормируется ГОСТом, Роскачество отнесло этот показатель к справочным значениям, приняв за оптимальное содержание сахара 22 г на 100 г продукта, как рекомендует Всемирная организация здравоохранения. По результатам исследования, в вафлях 17 торговых марок содержание сахара оказалось выше 22 г на 100 г продукта, в вафлях двух марок — в два раза.

Кроме того, организация исследовала вафли на содержание 400 наиболее распространенных гербицидов и инсектицидов. В вафлях одной торговой марки был найден пестицид хлормекват-хлорид. Он пока не нормируется в России в готовом продукте, но нормируется в сырье. Таким образом, пояснили эксперты, его наличие в вафлях не считается нарушением. В вафлях остальных торговых марок пестицидов не обнаружили.

Ранее, 26 октября, Роскачество совместно с Международной ассоциацией организации потребительских испытаний обновило рейтинг лучших новинок смартфонов в 2021 году. Эксперты проверяли устройства по 231 показателю, среди которых работа батареи, качество звука, дисплея, уровня производительности, безопасности и многих других.

До этого, 11 октября, Роскачество исследовало куриные наггетсы 20 торговых марок и обнаружило в ряде образцов листерии, кишечную палочку и другие нарушения микробиологических показателей. Кроме того, эксперты отметили, что состав наггетсов, указанный на упаковке, не всегда соответствует действительности.

В тот же день Роспотребнадзор выявил в обороте несколько видов продукции из Китая, которая содержит запрещенные компоненты, в частности ГМО в ДНК. Запрещенные ингредиенты обнаружили в кукурузной сублимированной лапше, кукурузной вермишели, кукурузных чипсах и наборах «Яйцо с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой».

9 октября Роскачество исследовало ультрапастеризованное молоко и не обнаружило в нем антибиотиков или их следов. Отмечалось, что полученные результаты исследования подтверждают, что за последние годы была проделана большая совместная работа государства и бизнеса по очищению полок в магазинах от товаров недобросовестных производителей.

Глава Роскачества Максим Протасов в интервью «Известиям» 3 сентября назвал самые некачественные товары в РФ. По его словам, в числе самых некачественных социально значимых товаров, производители которых чаще других нарушают правила, — пельмени, мед и школьная форма.