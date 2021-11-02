В России более четверти населения привились от гриппа

В России от гриппа привито более 38,2 млн человек, что составляет 26,2% от численности населения. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает Роспотребнадзор.

«Роспотребнадзором осуществляется мониторинг за иммунизацией населения против гриппа. По состоянию на 29 октября текущего года в Российской Федерации привито от гриппа более 38,2 млн человек, что составляет 26,2% от численности населения страны», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 57 субъектах РФ.

«Заболеваемость гриппом и ОРВИ обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, при этом отмечается увеличение доли вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения, а также детей в возрастной группе 7–14 лет.

Днем ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что вопросы о вакцинации стали самыми популярными на горячей линии о профилактике гриппа.

В период с 4 по 15 октября специалисты провели более 68 тыс. консультаций. Чаще всего россияне интересовались противопоказаниями, подготовкой, а также пунктами вакцинации против гриппа.

27 октября врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал «Известиям» о правилах совместного введения вакцин от коронавируса и гриппа. По его словам, вводить эти вакцинные препараты нужно разными шприцами и в разные части тела.

Ранее в этот день Минздрав России одобрил одновременное применение вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» и вакцины против гриппа. Соответствующие изменения были внесены в инструкцию к препарату.

4 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что в России ожидается напряженный сезон гриппа, в том числе из-за распространения в стране коронавирусной инфекции. 30 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в стране наблюдается сезонный рост случаев заболевания ОРВИ и гриппом. По ее словам, на фоне этого растет также число заболевших COVID-19.